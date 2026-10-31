ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਲੇ-ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੌਡਫਾਦਰ ਸਨ
ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 3:26 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਉਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਗੌਡਫਾਦਰ ਵਾਂਗ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ
ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੌਡਫਾਦਰ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ, ਸਾਥ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਾਂਗਾ।" ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੀਕਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇ। ਮੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ ਭਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ।"
ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਐਟ ਲੋਖੰਡਵਾਲਾ' ਦੇ ਗੀਤ 'ਗਣਪਤ' ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੀਤ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਦਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਫਿਸਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ
ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਆਤਿਸ਼: ਫੀਲ ਦ ਫਾਇਰ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕਾਂਟੇ', 'ਮੁਸਾਫਿਰ', 'ਜ਼ਿੰਦਾ', 'ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਐਟ ਵਡਾਲਾ', 'ਜਜ਼ਬਾ', 'ਕਾਬਿਲ' ਅਤੇ 'ਮੁੰਬਈ ਸਾਗਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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