ਸੰਗੀਤਕ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚ ਮੁੜ ਧਮਾਲ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ, ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸੀਨਾਵਾਂ
ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੀਆਂ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2025 at 4:09 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਨਾਯਾਬ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚ ਮੁੜ ਧਮਾਲ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਜਲਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈੱਨਲਸ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗਲੈਮਰ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਹਿਜਪਾਲ, ਤ੍ਰਿਧਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਤੰਬੋਲੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਗੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਅਧੀਨ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਕਤ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ 'ਚ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਲੋ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਪਲੇ ਬੈਕ ਗਾਇਕ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਦਾ ਮਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਕ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਓ ਦਾ ਤਿਓ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
