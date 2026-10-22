ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਿਸਾਬ
ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਾਂ ਟਵੀਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 10:52 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਪ-ਸਿੰਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।
ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਸੀਦ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ।
ਮੀਕਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।"
Sir, aapne ₹35 lakh cash mein diye the ya cheque se? Agar aapke paas payment ki receipts hain, toh please public ke saamne share kijiye, taaki sabko sach pata chal sake. Thank you! @SubodhUniyal1— King Mika Singh (@MikaSingh) October 21, 2026
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਦਰਅਸਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਲਈ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹਿਲਾਏ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।
ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।
ਮੀਕਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?"
ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਲਾਕਾਰ
ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ 104 ਡਿਗਰੀ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਘੱਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।" ਫਿਲਹਾਲ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
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