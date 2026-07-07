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'ਸਤਲੁਜ' ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ MIB ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

MIB ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ High Level Inter-Departmental Committee ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

satluj controversy
satluj controversy (Pic Credit: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 7, 2026 at 1:51 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ZEE5 ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਇਸ ਬਾਇਓਪਿਕ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ CBFC ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ZEE5 'ਤੇ 'ਸਤਲੁਜ' ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MIB) ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ High Level Inter-Departmental Committee ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ MIB ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ZEE5 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IDC ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ IT (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਭਾਗ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ IT ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਭਾਗ 3 ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਉਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MIB ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

MIB ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ IDC ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਗਠਨ IT ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 14 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਫਿਲਮ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਸਤਲੁਜ' ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਲੱਭੇ ਸਨ।

'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ (FWICE) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਐਨ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਛਵੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਧਾਰ ਹੈ।"

'ਸਤਲੁਜ' ਬਾਰੇ

'ਸਤਲੁਜ' 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 'ਸਤਲੁਜ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ, ਗੀਤਿਕਾ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

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