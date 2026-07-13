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Jasmine Sandlas Engagement: ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ੇਖਰ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ-He is My Man

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

Jasmine Sandlas Fiance Shekhar Chaudhary
Jasmine Sandlas Fiance Shekhar Chaudhary (Pic Credit: Photo Grab)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 13, 2026 at 10:37 AM IST

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Updated : July 13, 2026 at 11:15 AM IST

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Who is Shekhar Chaudhary: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਦਿ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੇਖਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਸ਼ੇਖਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਪਹਿਨਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ।" ਇਹ ਖਾਸ ਪਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਖਰ ਚੌਧਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਸਮੀਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ੇਖਰ ਚੌਧਰੀ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਸ਼ੇਖਰ ਚੌਧਰੀ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੇਖਰ ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪੇਸ਼ੇ, ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਦਿੱਖ ਸੀ।

ਜੈਸਮੀਨ ਦਾ ਕਰੀਅਰ

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਲਾ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਲੀ, ਉਸਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਕਿੱਕ' ਦੇ "ਯਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ" ਵਰਗੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 'ਮੁੰਜਿਆ' ਦੇ "ਤਰਸ" ਅਤੇ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਅਤੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ "ਸ਼ਰਾਰਤ" ਅਤੇ "ਜਾਈਏ ਸੱਜਣਾ" ਵਰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯਸ਼ੋਭੂਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ 'ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ' ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ "ਤਰਸ", "ਲਾਵਾਂ", "ਪੰਜੇਬਾਂ", "ਸਿਪ ਸਿਪ" ਅਤੇ "ਧੁਰੰਧਰ" ਵਰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ, 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

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Last Updated : July 13, 2026 at 11:15 AM IST

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