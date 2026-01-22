ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'MCOCA' ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ, ਓਟੀਟੀ ਉਤੇ ਹੋਈ ਰਿਲੀਜ਼

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'MCOCA' ਓਟੀਟੀ ਉਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

MCOCA Premieres in Patiala
MCOCA Premieres in Patiala (Pic Credit: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 22, 2026 at 4:01 PM IST

ਪਟਿਆਲਾ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'MCOCA' ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ 'MCOCA' ਅੱਜ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੇਬਲਵਨ ਓਟੀਟੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਮਲਿਆਲਮ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਅਰਬੀ, ਚੀਨੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

'MCOCA' ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'MCOCA' ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ (VIDEO: ETV Bharat)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'MCOCA' ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਅਨੁਭਵ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਿਲਮ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਟੀਮ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ 'MCOCA' ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ।

'ਹੁਣ ਢੋਲ ਦਾ ਡਗਾ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾੜ ਤਾੜ ਸੁਣੇਗੀ' ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਕਤ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੁਰਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਨ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਲਾਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੁੱਲ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ, ਓਟੀਟੀ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਕਈ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

