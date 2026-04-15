ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮਚਾਇਆ ਹੰਗਾਮਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ।

MASTER SALIM CONTROVERSY
ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 15, 2026 at 2:59 PM IST

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਦਮਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤ 'ਤੂੰ ਬਦਲੀ ਸੌ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੀਂ ਬਦਲੇ' ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਮਿਮਿਕਰੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀਪਕ ਤਿੱਲੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਿਮਿਕਰੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀਪਕ ਤਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਮ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਤਿੱਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਭੌਂਕਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੱਸਿਆ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਗਾਇਕ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਲਈ ਗਲਤ ਚੋਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

