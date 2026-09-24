‘ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ', ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਖੁਲਾਸਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਨੇ "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20" ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2026 at 11:56 AM IST
ਮੁੰਬਈ: 6 ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨੇ "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20" ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ, ਰਿਥੀ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਏ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਪਲ ਅਜਿਹੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਮੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ।"
ਮੈਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।"
ਮੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਥਲੀਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਗਮਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਤਗਮੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਤਗਮੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ 6 ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹਨ।
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