ਆਸਕਰ 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, 33 ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀ ਇਹ ਫਿਲਮ
ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮ 'ਗੋਂਧਲ' (Gondhal) ਆਸਕਰ 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਂਟਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2026 at 4:13 PM IST|
Updated : September 18, 2026 at 5:12 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਫਿਲਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮ 'ਗੋਂਧਲ' (Gondhal) ਨੂੰ ਆਸਕਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਂਟਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾਵਖਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੇਂਡੂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਰਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ ਸੇਸ਼ਾਦਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 2027 ਦੇ ਆਸਕਰ ਲਈ 33 ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 33 ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਦੀ 'ਹੱਕ', ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ 'ਚ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਅਤੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2', 'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼', ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ 'ਬਾਰਡਰ 2', ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ 'ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਣੀ ਨੀਰਜ ਘੇਵਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਹੋਮਬਾਉਂਡ" (Homebound) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਸਕਰ ਐਂਟਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਅੰਤਿਮ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਸੀ। 'ਗੋਂਧਲ' (Gondhal) ਆਸਕਰ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ "ਕੋਰਟ" (2015), "ਹਰੀਸ਼ਚੰਦ੍ਰਾਚੀ ਫੈਕਟਰੀ" (2009) ਅਤੇ "ਸ਼ਵਾਸ" (2005) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 'ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 'ਬੈਸਟ ਫੌਰਨ ਲੈਂਗੂਏਜ ਫਿਲਮ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਮਹਿਬੂਬ ਖਾਨ ਦੀ "ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ", ਮੀਰਾ ਨਾਇਰ ਦੀ "ਸਲਾਮ ਬੰਬੇ" ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗੋਵਾਰਿਕਰ ਦੀ "ਲਗਾਨ"। ਦੀਪਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਵਾਟਰ" (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਾ ਰੇਅ ਨੇ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟਰੀ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 99ਵਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਐਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਐਤਵਾਰ 14 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ 'ਗੋਂਧਲ' (Gondhal) ਦੀ ਕਹਾਣੀ
'ਗੋਂਧਲ' (Gondhal) ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 'ਗੋਂਧਲ' ਨਾਮਕ ਲੋਕ-ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾਵਖਰ ਹਨ।
ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ, ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਦੇ ਘਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ 'ਗੋਂਧਲ' ਰਸਮ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ, ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਦਮ, ਈਸ਼ਿਤਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਯੋਗੇਸ਼ ਸੋਹਨੀ, ਨਿਸ਼ਾਦ ਭੋਇਰ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾਵਖਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' (IFFI) ਵਿਖੇ 'ਸਿਲਵਰ ਪੀਕੌਕ ਐਵਾਰਡ' (ਸਰਵੋਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ) ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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