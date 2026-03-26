'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ, ਲਿਸਟ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ, ਲਿਸਟ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 26, 2026 at 5:26 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਨਾਵਰ ਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੁਹਜ, ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਕਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸੀ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਹੌਲ ਇਸਨੂੰ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਾਵਰ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1847 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਹਿ-ਵਿਦਿਅਕ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਨਾਵਰ ਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਜਿਸਨੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਐਸਪੀ ਅਸਲਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ, ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਅਤੇ ਨਰਗਿਸ ਦੱਤ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
