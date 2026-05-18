ਸਾਲ 2026 ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੂਰੀ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਅਲੱਗ

ਸਾਲ 2026 ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੂਰੀ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਅਲੱਗ
ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 18, 2026 at 11:19 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ।
ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟੇ?
ਮੌਨੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੂਰਜ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਨੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇ 14 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਗੇ।
ਥਲਪਤੀ ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਾ ਸੋਰਨਲਿੰਗਮ: ਤਾਮਿਲ ਅਦਾਕਾਰ ਥਲਪਤੀ ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਾ ਸੋਰਨਲਿੰਗਮ ਵੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਜੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਗੀਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਚੇਂਗਲਪੱਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ।
ਹੰਸਿਕਾ ਮੋਟਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸੋਹੇਲ ਕਥੂਰੀਆ: ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੰਸਿਕਾ ਮੋਟਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸੋਹੇਲ ਕਥੂਰੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜੈ ਭਾਨੁਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਹੀ ਵਿਜ: ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈ ਭਾਨੁਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਨੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੈ ਭਾਨੁਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਐਵਲਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਾਨ ਭਿੰਡੀ: ਐਵਲਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ 5 ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
