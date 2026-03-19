'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਕਾਰ ਹੋਏ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੇ FAN, ਬੰਨ੍ਹੇ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲ

ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ, ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

CELEBRITIE REACTION ON DHURANDHAR 2
ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ, ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ (Instagram)
Published : March 19, 2026 at 1:19 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਸਗੋਂ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇਲਗੂ ਸਿਨੇਮਾ ਸਟਾਰ ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ

'ਪੁਸ਼ਪਾ' ਅਦਾਕਾਰ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹੁਣੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇਖੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਵੈਗ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ - ਸ਼ਾਨਦਾਰ।"

ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਜੈ ਸਾਨਿਆਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਮਾਧਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਸ਼ਪਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਦਾਕਾਰ ਮਾਧਵਨ ਗਾਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।"

ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆ ਧਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਰਣਵੀਰ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਵੀਐਸ ਨੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਧਰ ਗਾਰੂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਹਾਣੀ, ਪਰ ਸਵੈਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ।"

ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰਿਵਿਊ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਹੁਣੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਧੁਰੰਧਰ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ, ਅਦਾਕਾਰੀ, ਸੰਗੀਤ, ਸੰਪਾਦਨ, ਕਹਾਣੀ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਆਦਿੱਤਿਆ ਧਰ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਨਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਕਿੰਨੀ ਰੇਂਜ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਆਰ. ਮਾਧਵਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ। ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਕੀ ਸਵੈਗ। ਸਾਰਾ ਅਰਜੁਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰ ਅਣਜਾਣ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ 'ਜੈ ਹਿੰਦ' ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।"

ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਧੁਰ ਭੰਡਾਰਕਰ

ਧੁਰੰਧਰ 2 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਧੁਰ ਭੰਡਾਰਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ 49 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਕਵਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਰ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਗਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।"

ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਣਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਦਾਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਾਸੂਸੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ।"

ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ

ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 4 ਸ਼ਬਦ: "ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ। ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਕਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਰਣਵੀਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਮਾਧਵਨ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਜਮੀਲ ਅੰਕਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸਕੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ, ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ, ਸ਼ਨਾਇਆ ਕਪੂਰ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਤਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

