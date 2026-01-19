ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੜਕਾ, ਮਾਰਧਾੜ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਰੁਮਾਂਟਿਕ-ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੜਕਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

pollywood film in 2026 (Pic Credit: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 19, 2026 at 3:18 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਨਵਾਂ 2026 ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਸਾਬਿਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ:

ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇਵ 2

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇਵ' ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀਕਵਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਸਟੂਡਿਓਜ' ਅਤੇ 'ਡ੍ਰੀਮ ਰਿਐਲਟੀ ਮੂਵੀਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਡੈੱਡ ਐਂਡ

'ਹੰਬਲ ਮੌਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਏਕਮ ਗਰੇਵਾਲ ਲੀਡ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਘਵੀਰ ਬੋਲੀ, ਗੋਲਡੀ ਸੋਮਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਦਿਓਲ ਨੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ੇਰਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਪਣੀ ਕੁਝ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਜੋ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਅਨਮੋਲ ਸਾਹਨੀ' ਅਤੇ 'ਜੇਬੀਸੀਓ ਫਿਲਮਸ' ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਵੀਓ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਵ ਵਿਜ਼, ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ, ਹਸ਼ਨੀਨ ਚੌਹਾਨ, ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਦਕਸ਼ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਮਹਾਵੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਰੋਜ਼ ਜੇ ਕੌਰ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਟਰ ਜੌਨ, ਗੁਰੂ ਬੁਮਰਾਹ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਵਾਰਨਿੰਗ 3

'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੀਡ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਰਵੀਂ ਸੁਮੇਲਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ 'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੌਂਬੀਲੈਂਡ 2

ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਪਿੰਡ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਂਬੀਲੈਂਡ ਬਣਿਆ' ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹਾਈਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਡਾਰਕ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਮੰਜ਼ਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

