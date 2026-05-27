ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ, ਕਿਹਾ-ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ...

ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 27, 2026 at 1:46 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਦਾਕਾਰ ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ FWICE ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਡੌਨ 3' ਤੋਂ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FWICE ਵੱਲੋ ਰਣਵੀਰ ਵਿਰੁਧ ਅਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਨੋਜ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਗਵਰਨਰ' ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ,"ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ," ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਸਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਜਵਾਬ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ FWICE ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ ਜਦੋ ਰਣਵੀਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਡੌਨ 3' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਫਿਲਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

FWICE ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ FWICE ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਏ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਫਿਲਮ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ 'ਗਵਰਨਰ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਰਿਤ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਡ੍ਰਾਮਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋ ਦੇਸ਼ ਕਥਿਤ ਦੌਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਮਨੋਜ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ RBI ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਕਾ RBI ਗਵਰਨਰ ਐਸ. ਵੈਂਕਿਟਰਾਮਨਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਬਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਗਵਰਨਰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਣਕਹੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

