ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਬੂਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 1:07 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ।
ਮਨਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ
ਹੁਣ ਮਨਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਖੁਦ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਖੁਦ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖ ਸਕਣ।
ਮਨਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2019 ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਖੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ।
ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬਚਾਅ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਮੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਰੋ ਪਏ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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