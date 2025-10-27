ETV Bharat / entertainment

ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਵਪੂਰਨ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਗੇ ਮੰਗਲ ਹਾਠੂਰ, ਕਈ ਹਿੱਟ ਗਾਣਿਆ ਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਚਨਾ

ਮੰਗਲ ਹਾਠੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Ranjit Bawa and mangal hathur
Ranjit Bawa and mangal hathur (Photo: Special Arrangement)
Published : October 27, 2025 at 10:15 AM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗੀਤਕਾਰ ਮੰਗਲ ਹਠੂਰ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ, ਜੋ ਜਲਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੰਗੀਤਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਗਾਇਕ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ, ਕਮਲ ਹੀਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢੱਟ, ਕੇਐਸ ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾਂ ਲਈ ਗੀਤ ਲੇਖਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗੀਤਕਾਰ ਮੰਗਲ ਹਾਠੂਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਕੋਕਾ', 'ਦਿਲ ਤੇ ਜਖਮ', 'ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ', 'ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ', 'ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ', 'ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਾਰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।

Ranjit Bawa and mangal hathur
Ranjit Bawa and mangal hathur (Photo: Special Arrangement)

ਵਾਰਿਸ ਭਰਾਵਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ, ਕਮਲ ਹੀਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਰ ਦੀ 'ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ' ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਗੀਤਕਾਰ ਨਯਾਬ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਗੀਤਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਿਆਰੀ ਗੀਤ ਅੱਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਸੁਮੰਦਰ ਪਾਰ ਤੱਕ ਅਪਣੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤਕਾਰ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਵਾਏਗਾ ਉਕਤ ਨਵਾਂ ਗੀਤ, ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।

