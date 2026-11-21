ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਫਿਲਮ 'ਸਿਕੰਦਰ 3', ਮਾਨਵ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਿਕੰਦਰ 3' ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2026 at 10:16 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਨਵ ਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਸਿਕੰਦਰ 3' ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੀਕਵਲ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ 'ਗੀਤ ਐਮਪੀ3' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ 'ਸਿਕੰਦਰ 2' ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਾਨਵ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਗੁਰਜਿੰਦ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਾਵਨ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਾਨਵ ਸ਼ਾਹ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਚ ਜੀ5 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਸਟਾਰਰ 'ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੱਚੇ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੀ ਕੰਟੈਂਟ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਤੌਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਰਤਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਾਨਵ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਸਟਾਰਰ 'ਖਿਡਾਰੀ', ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ 'ਅੜ੍ਹਬ ਮੁਟਿਆਰਾਂ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਜੱਟ ਬ੍ਰਦਰਸ' ਅਤੇ 'ਲਾਟੂ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਨੂਠੇ ਰੰਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
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