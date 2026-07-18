72ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਮਾਮੂਟੀ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਆਰਿਅਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਮਾਮੂਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਮਯੁਗਮ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 9:35 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਲਿਆਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਮਾਮੂਟੀ (74) ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰਿਅਨ (35) ਨੇ 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਾਰਤਿਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਮੂਟੀ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ।
🏆 72nd #NationalFilmAwards 🏆— PIB India (@PIB_India) July 18, 2026
➡️ Best Actor in a Leading Role:
⭐ Actor: Mammootty
Bramayugam (Malayalam)
⭐ Actor: Kartik Aaryan
Chandu Champion (Hindi)@MIB_India @nfdcindia pic.twitter.com/dbfsBPm5gN
ਕਾਰਤਿਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਦਾਂ ਗਿਆ
ਕਾਰਤਿਕ ਨੂੰ "ਚੰਦੂ ਚੈਂਪੀਅਨ" ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ "ਪਿਆਰ ਕਾ ਪੰਚਨਾਮਾ" ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। "ਸੋਨੂੰ ਕੇ ਟੀਟੂ ਕੀ ਸਵੀਟੀ," "ਲੂਕਾ ਛੁੱਪੀ," ਅਤੇ "ਸੱਤਿਆਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕਥਾ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ, ਕਾਰਤਿਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਦਾਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕੇਬਲ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ।
ਬਾਇਓਪਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਡਰਾਮਾ
ਆਪਣੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੀਰੋ ਇਮੇਜ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਤਿਕ ਨੇ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਦੀ "ਚੰਦੂ ਚੈਂਪੀਅਨ" ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਾਇਓਪਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਡਰਾਮਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ, ਮੁਰਲੀਕਾਂਤ ਪੇਟਕਰ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਐਥਲੀਟ ਬਣੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ, ਅਭਿਨੇਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਹੱਸਮਈ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਕੋਡੁਮੋਨ ਪੋਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ
ਮਾਮੂਟੀ ਨੇ "ਬ੍ਰਹਮਯੁਗਮ" ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੰਭ ਜੋੜਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਸਦਾਸ਼ਿਵਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਸ ਕਾਲੀ-ਚਿੱਟੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ, ਮਲਿਆਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਰਹੱਸਮਈ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਕੋਡੁਮੋਨ ਪੋਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ। YNOT ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ "ਬ੍ਰਹਮਯੁਗਮ" "ਕਥਲ
ਦ ਕੋਰ" ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਟੀ ਨੇ ਮੈਥਿਊ ਦੇਵਾਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਇੱਕ ਮੱਧ-ਉਮਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਿੰਗਕਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਮੂਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਲਿਆਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਮੂਟੀ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ
'ਬ੍ਰਹਮਯੁਗਮ' ਨਾਲ, ਮਾਮੂਟੀ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥਿਲੁਕਲ ਅਤੇ ਓਰੂ ਵਡੱਕਨ ਵੀਰਗਾਥਾ (1989), ਪੋਂਥਨ ਮਾਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧੇਨ (1993), ਅਤੇ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ (1998) ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ, ਕੇਰਲ ਫਿਲਮ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਅਵਾਰਡ, ਅਤੇ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਅਵਾਰਡ ਸਾਊਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। 11 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਅੱਜ, 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।