ਕਮਲ ਭਾਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਮਾਲਦਾਰ ਛੜਾ, 3 ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ

ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

Jazz Sandhu, Kamal Bhabhi, Babbal Kaur
ਜੈਜ਼ ਸੰਧੂ, ਕਮਲ ਭਾਬੀ, ਬੱਬਲ ਕੌਰ (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 11, 2026 at 1:48 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਕਮਲ ਭਾਬੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾ ਜੈਜ਼ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮਾਰਕੁੱਟ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ 'ਮਾਲਦਾਰ ਛੜਾ' ਸ਼ੋਅ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 3 ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਮਲ ਭਾਬੀ (Special Arrangement)

ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਉਰਫ਼ ਕਮਲ ਭਾਬੀ

ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾ ਰਹੇ 'ਮਾਲਦਾਰ ਛੜਾ' ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੋਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦਾਂਵਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਉਰਫ਼ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਵੈਲਣ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਪੱਖੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਲ ਭਾਬੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਐਪੀਸੋਡ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ।

ਬੱਬਲ ਕੌਰ (Special Arrangement)

ਬੱਬਲ ਕੌਰ

ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਮਾਲਦਾਰ ਛੜਾ' ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬੱਬਲ ਕੌਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਕਰਸ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਵਧੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵਿਦਾ ਹੋਈ ਉਕਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਗਿਲੇ ਭਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜੈਜ਼ ਸੰਧੂ (Special Arrangement)

ਜੈਜ਼ ਸੰਧੂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਜ਼ ਸੰਧੂ ਨੂੰ 'ਮਾਲਦਾਰ ਛੜਾ' ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ੇਰ ਏ ਇਲਾਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂਅ ਬਣੀ ਉਕਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ 'ਮਾਲਦਾਰ ਛੜਾ' ਮੇਕਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਕਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੀਡਿੰਗ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੀਜਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਤਫ਼ਾਕਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਰਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

