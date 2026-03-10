ਇਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਚੀਜ਼
ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਮਲਾਇਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹਰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 'ਚਿੱਟਾ ਮੱਖਣ' ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
Published : March 10, 2026 at 9:57 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿੱਟ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਲਾਇਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 'ਚਿੱਟਾ ਮੱਖਣ' ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ..."ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ੋਅ" ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਲਾਇਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਡਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕੁਲਚਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਚਾ 'ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਮੱਖਣ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਮਲਾਇਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਮਲਾਇਕਾ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?" ਮਲਾਇਕਾ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਚਿੱਟਾ ਮੱਖਣ, ਕੁਝ ਸਨੈਕਸ, ਕੁਝ ਗੁੜ (ਗੁੜ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। "ਹਰ 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚਿੱਟਾ ਮੱਖਣ, ਕੁਝ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਗੁੜ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।" ਮਲਾਇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ 'ਤੇ ਕਪਿਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਲਾਇਕਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਸੌਂਫ ਅਤੇ ਗੁੜ (ਸੌਂਫ ਅਤੇ ਗੁੜ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਪਿਲ ਨੇ ਮਲਾਇਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ।
ਐਪੀਸੋਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਪਿਲ ਨੇ ਮਲਾਇਕਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋਣਾ?" ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮਲਾਇਕਾ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ।" ਕਪਿਲ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਲਾਇਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਓਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਜਿੰਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਮਲਾਇਕਾ ਨਾਲ ਫਲਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਲਾਇਕਾ ਹੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਵਜੋਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ।"
