ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੀਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਜਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ

ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੀਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਜਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਜੈਪੁਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ "ਜਰਪਾਲ ਹਾਊਸ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਿਤਾ ਬਸੰਤਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਾਇਕ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਬਾਰਡਰ 2' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਪਰਮ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂ ਮੇਜਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਫਿਲਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਟੀਮ ਨੇ ਜਰਪਾਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਆਓ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ:
ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਨਾਮ ਅਸਲ ਜੰਗ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
ਫਿਲਮ "ਬਾਰਡਰ 2" 1971 ਦੀ ਜੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਮੇਜਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ (ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਦਾ ਗੋਲਾ ਫਟਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਉਸਦੇ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 85 ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੇਜਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਜਰਪਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਇਸਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ "ਬਸੰਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ" ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮੇਜਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 15 ਦਸੰਬਰ 1971 ਦੀ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਗ੍ਰੇਨੇਡੀਅਰ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ 100 ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤਰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ। ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸਿਪਾਹੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਨ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਪਾਲ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਸੰਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਯੂਨਿਟ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ: ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਫਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾਅ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਮੈਂ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੇਜਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਖੇਤ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।"
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ। ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਰਪਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਬਸੰਤਰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ, ਜਰਪਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ।" ਗੱਲਬਾਤ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੱਥ ਹਨ।"
1971 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਰਪਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ 'ਜਰਪਾਲ ਹਾਊਸ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਹਰ ਸਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਜਰਪਾਲ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ (ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ)। ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
