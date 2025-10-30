52 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ 62 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ? ਵਿਆਹ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ
ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਹਿਮਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਹਿਮਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਹਿਮਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਮਹਿਮਾ ਚੌਧਰੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲੁੱਕ ਲਈ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਆਹ?
ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਬੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਿਤਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੋਸਤ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਠਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚ?
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਾਂ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਮਾ-ਸੰਜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਹਿਮਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ
ਲੰਬੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਮਾ ਚੌਧਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਸਿਗਨੇਚਰ' ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਸਟਾਰਰ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਅਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲੀ ਖਾਨ-ਖੁਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਸਟਾਰਰ "ਨਦਾਨੀਆਂ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਦੁਰਲਭ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।
