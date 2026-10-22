ਤਲਾਕ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਕਿਹਾ-ਧੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖੁਦ ਬਣਾਵਾਂਗੀ
ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 11:28 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਾਹੀ ਵਿਜ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤਾਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੈ ਭਾਨੁਸ਼ਾਲੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਜੈ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ 1 ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।"
ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਰਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ।"
ਮਾਹੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਭਾਨੁਸ਼ਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਮਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੈ ਦਾ ਲਾਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।"
ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋ ਪਈ ਮਾਹੀ
ਦਰਅਸਲ, 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਅਤੇ ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਹੀ ਨੇ ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਨੇ ਕਨਿਕਾ, ਗੁੱਲੂ ਅਤੇ ਮਾਹੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੀ ਨੇ ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਮਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਤਾਰਾ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਮਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੁੰਗ, ਆਸਿਫ਼ ਅਤੇ ਸਕਾਊਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
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