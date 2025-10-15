ਹੱਸਦੇ-ਵੱਸਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਦੋਸਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2025 at 2:02 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2025 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਅਲਵਿਦਾ ਬੋਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀ ਹਾਂ...'ਮਹਾਂਭਾਰਤ' ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਬੁੱਧਵਾਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਟਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
STORY | 'Mahabharat', 'Chandrakanta' star Pankaj Dheer dies at 68— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2025
Television star Pankaj Dheer, known for playing Karna in B R Chopra's " mahabharat" and king shiv dutt in fantasy drama "chandrakanta", has died at the age of 68 following a battle with cancer.
read:… pic.twitter.com/8acAMPYZIz
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਦੇ ਸਹਿ-ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਿਤਿਨ ਧੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਿਕਿਤਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ "ਜੋਧਾ ਅਕਬਰ" ਅਤੇ "ਚੇੱਨਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ" ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਿਤਿਨ ਧੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਅਕਾਲ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 1956 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੀਆਰ ਚੋਪੜਾ ਦੇ 1988 ਦੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਸੋਲਜ਼ਰ' ਅਤੇ 'ਸੜਕ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: