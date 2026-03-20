'ਧੁਰੰਦਰ 2' ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਝਾਤ

ਮਧੁਰਜੀਤ ਸਰਘੀ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲਦੀਪ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਦਰ 2' ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

DHURANDAR 2
DHURANDAR 2 (ETV Bharat Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 20, 2026 at 10:56 AM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰੇ ਮਧੁਰਜੀਤ ਸਰਘੀ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲਦੀਪ ਸੰਧੂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨਾਲ ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਕਾਰ ਤਾਰੀਫ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਧੁਰਜੀਤ ਸਰਘੀ ਬਾਰੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਧੁਰਜੀਤ ਸਰਘੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜਸ਼ਨ ਏ ਕਲਾਮ' ਜਿਹੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਨਾਟਕ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ('ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ' ਫੇਮ) ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਅਜੌਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਫਲਤਮ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ('ਕੇਸਰੀ', 'ਬਾਰਡਰ 2' ) ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਅੱਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ' ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਈ ਵੱਡੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਨਯਾਬ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ 'ਛਪਾਕ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕਬਾਲਦੀਪ ਸੰਧੂ ਬਾਰੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ, ਸੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਇਕਬਾਲਦੀਪ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਦਾਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਨਏਅਰ ਹੋਏ 'ਲਵਲੀ ਐਂਡ ਲੋਲਾ', 'ਹੀਰ 'ਤੇ ਟੇਡੀ ਖੀਰ', 'ਸ਼ਿਵਿਕਾ', 'ਸਰਪੰਚੀ' ਅਤੇ 'ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ' ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲ ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

