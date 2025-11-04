ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਭੜਕੇ ਫੈਨਜ਼

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਭੜਕੇ ਫੈਨਜ਼
ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ।
Published : November 4, 2025 at 4:43 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ "ਦ ਗੋਲਡਨ ਦੀਵਾ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ" ਟੂਰ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਧੁਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਨੱਚੇਗੀ। ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਚੀਕ ਰਹੇ ਸਨ।"
ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਸ਼ੋਅ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। 3 ਘੰਟੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਕਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਿਆਨਕ, ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੋਅ...ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ।"
ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਲਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
