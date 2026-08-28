ETV Bharat / entertainment

ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ? ਜੋ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਲ

ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਗਾਇਕ ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ
ਗਾਇਕ ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ (Pic Credit: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2026 at 12:15 PM IST

|

Updated : August 28, 2026 at 12:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ 'ਚ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਅਪਣੇ ਅਲਹਦਾ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਆਗੂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵੱਲ ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ:

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਨਾਂਅ) ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੰਢਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੈਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ, ਫਿਰ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਬਣੇ।

ਸੰਗੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਨਾਂਅ ਬਣ ਉੱਭਰੇ ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਮੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰੈਕਆਊਟ ਗੀਤ "ਅੱਖਾਂ" ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮੀਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਗੀਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹਾਨੀ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ, ਸੋਜ-ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਕਾਵਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੀਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਗਾਇਕ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਕਬੂਲ ਰਹੇ ਗੀਤਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ "ਲਾਵਾਂ", "ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨੂੰ" ਅਤੇ "ਸੁਣ ਬੇਲੀਆ" ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਲਾ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਗਾਇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Last Updated : August 28, 2026 at 12:57 PM IST

TAGGED:

ਕੌਣ ਹੈ ਗਾਇਕ ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ
ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ
BABA BELI ENTERED POLITICS
BABA BELI AKALI DAL WARIS PUNJAB DE
AKALI DAL WARIS PUNJAB DE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.