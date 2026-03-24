ਚਰਚਿਤ ਨਾਟਕ 'ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲਈ' ਸੰਪੰਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਚਰਚਿਤ ਨਾਟਕ 'ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲਈ' ਸੰਪੰਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਅਮਿਟ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ, ਮੁੱਖ ਪਾਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਦੇਵਗਨ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 2:07 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੀਤਾ ਦੇਵਗਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਿਤ ਨਾਟਕ 'ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲਈ', ਜੋ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਮਿਟ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ
'ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸੈੱਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਮੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਨਾਟਕ , ਜਿਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਕਲਾ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਕਈ ਮੰਨੀਆਂ-ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਟ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਢੋਂਗ ਰੂਪੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਨਾਟਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਇਸ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਲੇਅ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਕਤ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋੜੀ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਢੋਂਗ ਰੂਪੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।
'ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਂਨਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੀਤਾ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਹਲਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਾਕਮਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ।'
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖਾਸੀ ਸਰਗਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਰਿਅਲ ਲਾਈਫ ਜੋੜੀ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।