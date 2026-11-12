ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ' ਰਿਲੀਜ਼, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਮਰਹੂਮ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ' ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2026 at 3:10 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੰਗ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਸਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਲੱਕੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ' ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਅਸੀਸ' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਵੀ ਚੌਖੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਲੱਕੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਕੈਨੇਡਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਸਥਿਤ ਕੈਪ੍ਰਿਸ ਸਿਨੇਮਾਜ ਵਾਈਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਫਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਰਹੂਮ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਭਰੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।"
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਰੋਜ਼-ਗੁਰਬਾਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਉਕਤ ਭਾਵਪੂਰਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ, ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਅਨਮੋਲ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੰਨਗੀਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਲੱਕੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਹੂਮ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਨਾਯਾਬ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਮਨਾਂ 'ਚ ਜਿਓ ਦਾ ਤਿਓ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਉਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।
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