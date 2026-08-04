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ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਨਵੇਂ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧੀਆਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭੈਣਾਂ, ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹਾਸਿਲ

ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਘੁਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਘੁਮਾਣ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਹਿਲੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕ ਪਰਿੰਦੇ' ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਘੁਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਘੁਮਾਣ
ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਘੁਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਘੁਮਾਣ (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 4, 2026 at 11:16 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਘੁਮਾਣ ਭੈਣਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਘੁਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਘੁਮਾਣ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕ ਪਰਿੰਦੇ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਇਹ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਤੇ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਿਲੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਨੇ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਖੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਘੁਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਘੁਮਾਣ
ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਘੁਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਘੁਮਾਣ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਕਤ ਘੁਮਾਣ ਭੈਣਾਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲੀਕ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਲਾਂਭੇ ਹੱਟ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਚੌਪਾਲ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।

ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ
ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਮਨ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਘੁੰਮਣ, ਲੇਖਣ ਚਮਕੌਰ ਬੀਰੋਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵ ਕੈਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਘੁਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਘੁਮਾਣ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਵੀ ਡਸਕਾ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਲਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਿਆਮੀ ਅਤੇ ਬੱਬਲ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

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LOVEPREET GHUMAAN AND PREET GHUMAAN
ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਘੁਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਘੁਮਾਣ
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