ETV Bharat / entertainment

ਕੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ ਧਰਮ? ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋੜੇ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ

ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ।

Dharmendra and Hema Malini
Dharmendra and Hema Malini (Photo: Facebook @Dharmendra Fansclub)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 25, 2025 at 11:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਅੰਦਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ' ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੇਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੇਮਾ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 'ਤੁਮ ਹਸੀਨ ਮੈਂ ਜਵਾਨ', 'ਸੀਤਾ ਔਰ ਗੀਤਾ', 'ਸ਼ੋਲੇ', 'ਜੁਗਨੂੰ' ਅਤੇ 'ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਧਰਮਿੰਦਰ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਮਾ ਉਸਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1968 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ "ਤੁਮ ਹਸੀਨ ਮੈਂ ਜਵਾਨ" ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ: ਸੰਨੀ, ਬੌਬੀ, ਵਿਜੇਤਾ ਅਤੇ ਅਜੀਤਾ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉੱਠਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹੇਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਹੇਮਾ ਲਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਸਲਾਮ?

ਜਦੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਅਨੇ ਵੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੇਮਾ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਮਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਹੁਣ ਅਫ਼ਵਾਹ ਕਾਫੀ ਉੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਹੇਮਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਹੇਮਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

DHARMENDRA AND HEMA MALINI
DHARMENDRA AND HEMA MALINI MARRIAGE
DHARMENDRA HEMA MALINI LOVE STORY
ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ
DHARMENDRA NEWS UPDATE TODAY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦਹੀਂ ਤਿਆਰ

ਦਮੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ

ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਜਾਣੋ

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਲਾਭ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.