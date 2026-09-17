'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹਾਦਸਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਵ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਗਰਮ ਤੇਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' 20 ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵ ਗਿੱਲ ਉਤੇ ਗਰਮ ਤੇਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਡਿੱਗ ਗਏ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2026 at 4:07 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' 20 ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਤੇਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ, "ਇਹ ਕਰਮਾ ਹੈ" 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਅਤੇ ਅਮਰਪਾਲੀ ਦੂਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਵ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਗਰਮ ਤੇਲ ਲਵ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ।
ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮਾਹੀ ਅਤੇ ਅਮਰਪਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰਪਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਦਿਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਨੂੰ ਲਵ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, "ਇਹ ਕਰਮਾ ਹੈ।" ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮਾਹੀ ਅਤੇ ਅਮਰਪਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਸੀ ਅਤੇ ਲਵ ਦੀ ਅਮਰਪਾਲੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ?
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਵਿੱਚ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਤੇਲ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਵ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮਾਹੀ ਨੇ ਅਮਰਪਾਲੀ 'ਤੇ ਫੁਟੇਜ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ "ਗੌਸਿਪ ਅੰਟੀ" ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅਮਰਪਾਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ।
ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਲੜਾਈਆਂ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਖੇਡ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸੱਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਲਵ ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮਾਡਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: