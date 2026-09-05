Bigg Boss ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

Bigg Boss ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 3 ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2026 at 3:57 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿੱਗ ਬੌਸ, ਜਿਸ ਦੇ 2 ਦਹਾਕਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ ਅਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ, ਲਵ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਚ ਉਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਨੂਠਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ:
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ (ਸੀਜ਼ਨ 13): ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੁਆਰਾ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰਨਰ-ਅੱਪ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਅਰ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ (ਸੀਜ਼ਨ 13): ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਜੋ ਵਾਈਲਡ-ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ।
ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ (ਸੀਜ਼ਨ 14): ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਿਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਲੀ ਗੋਨੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਈ।
ਅਭਿਨਵ ਸ਼ੁਕਲਾ (ਸੀਜ਼ਨ 14): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਅਭਿਨਵ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰੁਬੀਨਾ ਦਿਲਾਇਕ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਸਾਰਾ ਗੁਰਪਾਲ (ਸੀਜ਼ਨ 14): ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗੁਰਪਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੌਹਰ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ (ਸੀਜ਼ਨ 15): ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾ, ਜੋ ਕਿ 'ਤਿਤਲੀਆਂ' ਵਰਗੇ ਕਈ ਟਰੈਕਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਾਇਕਾ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।
ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ (ਬਿੱਗ ਬੌਸ 16): ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ 'ਛੋਟੀ ਸਰਦਾਰਨੀ' ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 16 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਬਦੇਸ਼ਾ (ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19): ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦਾ ਭਰਾ, ਜਿਸਨੇ ਵਾਈਲਡਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਬਦੇਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਟਕਿਆ ਰਿਹਾ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਉਕਤ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 6 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੋਅ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ ਅਤੇ ਕਲਰਸ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉੱਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
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