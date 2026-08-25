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ਕੀ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਲਵ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵ ਗਿੱਲ "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20" ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵ ਗਿੱਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵ ਗਿੱਲ (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2026 at 3:52 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20" ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੌੜ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਲਵ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਰੀਆ ਅਹੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ 'ਫੈਨਜ਼ ਕਾ ਫੈਸਲਾ' ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ 'ਐਕਸਟਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਅਬ ਆਪਕੇ ਹਾਥੋਂ ਮੇਂ! ਅਬ #FansKaFaisla ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ @rhiyaahir ਔਰ @lovegillkalakaar ਮੇਂ ਸੇ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ, ਵੋਟ ਕਰੋ #JioHotstar ਐਪ ਪਾਰ।"

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਅੰਤਮ 'ਵਾਧੂ ਜੀਵਨ ਦਾਨ' ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਥੀਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 'ਵਰਦਾਨ' ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਡਣ, ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।"

"ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖੇਡੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਓ।"

ਲਵ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਰੀਆ ਅਹੀਰ ਸਿੰਗਲ ਸਥਾਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੇਤੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਤੂ ਦਾ ਐਲਾਨ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20" ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20" 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

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