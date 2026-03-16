Oscars 2026 Winners: 'ਵਨ ਬੈਟਲ ਅਫ਼ਟਰ ਅਨਾਦਰ' ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਆਸਕਰ, 'ਫ੍ਰੈਂਕਨਸਟਾਈਨ' ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੂਜਾ ਖਿਤਾਬ
Published : March 16, 2026 at 7:08 AM IST|
Updated : March 16, 2026 at 7:25 AM IST
Oscars 2026 Winners: 98ਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 98ਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ 2025 ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਡੌਲਬੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਰੋਹ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ, ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ 24 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। 98ਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ETV ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ...
ਬੈਸਟ ਔਰੀਜਨਲ ਸਕੋਰ
ਲੁਡਵਿਗ ਗੋਰਾਂਸਨ ਨੇ "ਸਿਨਰਜ਼" ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਮੂਲ ਸਕੋਰ ਲਈ ਆਸਕਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ "ਬੁਗੋਨੀਆ," "ਫ੍ਰੈਂਕਨਸਟਾਈਨ," "ਹੈਮਨੇਟ," ਅਤੇ "ਵਨ ਬੈਟਲ ਆਫ਼ਟਰ ਅਦਰ" ਹਨ।
ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ
ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ "ਮਿਸਟਰ ਨੋਬਡੀ ਅਗੇਂਸਟ ਪੁਤਿਨ" ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਫਿਲਮਾਂ ਸਨ: "ਦ ਅਲਾਬਾਮਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ," "ਕਮ ਸੀ ਮੀ ਇਨ ਦ ਗੁੱਡ ਲਾਈਟ," "ਕਟਿੰਗ ਥਰੂ ਰੌਕਸ," ਅਤੇ "ਦ ਪਰਫੈਕਟ ਨੇਬਰ।"
ਬੈਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ
ਜਿੰਮੀ ਕਿਮਲ ਨੇ "ਆਲ ਦ ਐਂਪਟੀ ਰੂਮਜ਼" ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ "ਚਿਲਡਰਨ ਨੋ ਮੋਰ: "ਦੇ ਐਂਡ ਆਰ ਗੌਨ," "ਦ ਡੇਵਿਲ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ," ਅਤੇ "ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਏ ਸਟ੍ਰੇਂਜਨੇਸ" ਸਨ।
ਸਰਵੋਤਮ ਐਨੀਮੇਟਡ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ
'ਕੇ-ਪੌਪ ਡੈਮਨ ਹੰਟਰਸ' ਨੇ ਸਰਵੋਤਮ ਐਨੀਮੇਟਡ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ 'ਆਰਕੋ', 'ਐਲੀਓ', 'ਲਿਟਲ ਐਮਿਲੀ ਔਰ ਦ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਰੇਨ', ਅਤੇ 'ਜ਼ੂਟੋਪੀਆ 2' ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ।