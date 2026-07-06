Diljit Dosanjh Satluj: ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਜ਼ੀ5 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮੀ ਜਗਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ

Diljit Dosanjh Satluj: ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਜ਼ੀ5 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮੀ ਜਗਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
Published : July 6, 2026 at 12:14 PM IST|
Updated : July 6, 2026 at 2:11 PM IST
Diljit Dosanjh Satluj Remove Reactions: ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਸਟਾਰਰ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee5 ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਫਿਲਮ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਨ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ- "ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਫਿਲਮਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੱਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਖੂਬ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ੀ5 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ - "ਫਿਲਮ ਮੁੜ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ"
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?"
ਆਪ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਸਤਲੁਜ' ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ, ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ!
'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ! ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ! ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
-ਰਣਵੀਰ ਸ਼ੌਰੀ
"ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਫਿਲਮ..."
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਲਿਖਿਆ-
"ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਫਿਲਮ, ਖਾਲੜਾ ਸਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀ ਦੱਬ ਸਕਦਾ"
'...ਤਾਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ OTT ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ?'
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਬੈਨ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ -
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਤਾਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ OTT ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ? ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ Zee5 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।" OTT ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਬੋਲਡ, ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ?
ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਐਮਪੀ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ "ਸਤਲੁਜ"/"ਪੰਜਾਬ 95" 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ "ਸ਼ਰਮਨਾਕ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ- ਮੈਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ੀ5 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AAP ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ੀ5 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਜਲਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਬੋਲਡ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ 'ਘੱਲੂਘਾਰਾ', ਫਿਰ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਫਿਰ 'ਸਤਲੁਜ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜ਼ੀ5 ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲ (ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ) ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਚੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜੋ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਓਟੀਟੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ,ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉ ਬੈਨ ਕਰਵਾਈ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲ੍ਹੇ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੈ?
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਕਿਉ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਕਾਲ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ (ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ) ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ - ਛੱਡੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 1997 ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ 1996 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟਰੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕੀਤਾ ਕੀ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 1997-2002 ਅਤੇ 2007-2017 ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
-ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ: ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦਨਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਾਨ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੁਆਰਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ। ਉਸਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਮੰਦਭਾਗਾ"
ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ੀ5 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਲਮ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ। 3 ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਲਮ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ੀ5 ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੋ ਸਾਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੀ, 90ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਚੁੱਭਿਆ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਚਿੱਠੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀ5 ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਫਿਲਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਕੀ ਬੋਲੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ?
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੱਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਫਿਲਮਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੱਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"