ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਾਪ 5 ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ਾਮਲ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਾਪ 5 ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ਾਮਲ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 6, 2026 at 3:38 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 5 ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਹੈ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਪ੍ਰੀਕੁਅਲ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
'ਧੁਰੰਧਰ 2' 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ 'ਜਵਾਨ' ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਾਪ 5 ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਬਾਹੂਬਲੀ 2: ਦ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ: ਐਸਐਸ ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਬਾਹੂਬਲੀ 2' ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਟਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,429.83 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨੇ 1,788.60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਾਹੂਬਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਦੰਗਲ (2,075 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਪੁਸ਼ਪਾ 2: ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਸਟਾਰਰ ਐਕਸ਼ਨ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ 'ਪੁਸ਼ਪਾ 2' 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। 'ਪੁਸ਼ਪਾ 2' ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,381 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,742.10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।
ਧੁਰੰਧਰ 2: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1622 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਜੀਐਫ 2: ਸਾਊਥ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਰੌਕਿਨ' ਸਟਾਰ ਯਸ਼ ਦੀ ਫਿਲਮ 'KGF 2' ਨੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। KGF 2 ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 859.70 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1215 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਯਸ਼ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਟੌਕਸਿਕ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਧੁਰੰਧਰ: ਧੁਰੰਧਰ (5 ਦਸੰਬਰ 2025) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 840.20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1307 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਧੁਰੰਧਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ।
