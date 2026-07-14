Egg Freezing: ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਟਰੈਂਡ, ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਇਹ ਰਾਹ
ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ-ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 14, 2026 at 12:36 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਵਰਗੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਡੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਮਿਮੀ' ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਡੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ।
ਕ੍ਰਿਤੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ' ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ) ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। 35 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ' ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਅੰਡੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਤਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਅੰਡੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?
Egg Freezing, ਜਿਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ oocyte cryopreservation ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ?
egg freezing ਜਾਂ ਅੰਡੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਹਾਰਮੋਨ ਉਤੇਜਨਾ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਅੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- egg ਰਿਟ੍ਰੀਵਲ: ਅੰਡਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਿਪੱਕ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਰਜਰੀ।
- ਕ੍ਰਾਇਓਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ: ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ।
- ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ: ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ IVF ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (IVF) ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ
ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਅ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। "ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ।"
ਤਨੀਸ਼ਾ ਮੁਖਰਜੀ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਾਜਲ ਦੀ ਭੈਣ ਤਨੀਸ਼ਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ "ਅੰਡੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਘੜੀ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸੋਫੀ ਚੌਧਰੀ: ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਫੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ। ਸਿੰਗਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। "ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ: ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ, ਜਿਸਦੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਸਨੇ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। "ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ 'ਫ੍ਰੀਜ਼' ਕੀਤਾ, "ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।" ਉਸਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ।
ਸ਼ਵੇਤਾ ਤਿਵਾੜੀ: ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਵੇਤਾ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ 'ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ' ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। "ਅੰਡੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕਨਿਕਾ ਕਪੂਰ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਕਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। "ਅੰਡੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਦਿਵਿਆ ਦੱਤਾ: ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਵਿਆ ਦੱਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। "ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸੇਨ: ਸਾਬਕਾ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸੇਨ ਨੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। "ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸੀ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਨਯਨਤਾਰਾ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਯਨਤਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 30 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। "ਅੰਡੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਵਧਣ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਜੋਨਸ: ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ। "ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਰਿਚਾ ਚੱਢਾ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਿਚਾ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਨਿਆ।
ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਰੰਜਨ ਕਪੂਰ: ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 2026 'ਤੇ ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। "ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ।
ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ: ਟੈਨਿਸ ਸਟਾਰ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੀ।
ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਠਾਕੁਰ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਡਿਆਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
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