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'ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਬਾਰ ਡਾਂਸਰ ਨਹੀਂ', ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਜੱਸ ਮਾਣਕ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੱਸ ਮਾਣਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜੱਸ ਮਾਣਕ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ
ਜੱਸ ਮਾਣਕ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2026 at 10:53 AM IST

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Jass Manak Engagement: 'ਲਹਿੰਗਾ' ਗੀਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੱਸ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਕੋਮਲ ਤੰਵਰ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਮਲ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ (ਵਾਰਨਾ) ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਸਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੱਸ ਨੂੰ ਕੋਮਲ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕ ਪੈਸੇ ਵਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਵਾਇਰਲ ਕਲਿੱਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਦਰਜਨਕ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ।" ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਓਹ, ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਾਦਰਜਨਕ ਕੰਮ ਹੈ ਭਰਾ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੱਸ ਮਾਣਕ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਾਦਰਜਨਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਬਾਰ ਡਾਂਸਰ ਨਹੀਂ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜੱਸ ਮਾਣਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਗਾਇਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਕਿਹਾ। ਜੱਸ ਮਾਣਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਕੋਮਲ ਤੰਵਰ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗਣੀ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਸਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੱਸ ਮਾਣਕ ਨੇ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਲਹਿੰਗਾ", "ਪਰਾਂਡਾ", "ਵਿਆਹ" ਅਤੇ "ਸੂਟ ਪੰਜਾਬੀ" ਵਰਗੇ ਵਾਇਰਲ ਹਿੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। "ਲਹਿੰਗਾ" ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। "ਪਰਾਂਡਾ" ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਗਾਇਕ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

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