ਜੇਬ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 26 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਦਾਕਾਰ ਜੀਵਨ, ਇੰਝ ਬਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਲਨਾਇਕ
ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਨਾਂ ਦਾ 111ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2026 at 11:34 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਅਨੁਭਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਜੀਵਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਮਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਪੌਰਾਣਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 1915 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਓਕਾਰ ਨਾਥ ਧਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਵਸੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 26 ਰੁਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਨ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੋਹਨਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਫਲੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ ਕਾਗਜ਼ (ਸਿਲਵਰ ਪੇਪਰ) ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਇੰਡੀਆ' ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ।
ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਪਛਾਣ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਪਹਿਲੂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ' ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 49 ਤੋਂ 60 ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 1950 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ' ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੌਰਾਣਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼, ਸੰਵਾਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਜੌਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ', 'ਅਮਰ ਅਕਬਰ ਐਂਥਨੀ' ਅਤੇ 'ਧਰਮ ਵੀਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ, 10 ਜੂਨ 1987 ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ।
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