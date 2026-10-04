ਸੰਗ਼ੀਤ, ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵਧੇ ਗਿੱਲ ਰੌਂਤਾ, ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਰਿਅਰ ਬਾਰੇ

ਸੰਗ਼ੀਤ, ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵਧੇ ਗਿੱਲ ਰੌਂਤਾ, ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਰਿਅਰ ਬਾਰੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਕਾਰ ਗਿੱਲ ਰੌਂਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 4, 2026 at 12:04 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬਤੌਰ ਫ਼ਿਲਮ ਲੇਖ਼ਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗਿੱਲ ਰੌਂਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਰਿਅਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰੀਏ ਇੱਕ ਝਾਤ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਰੌਂਤਾ
ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਰੌਂਤਾ, ਜਿੱਥੋ ਦੇ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਵੁਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਗੀਤਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ, ਕਮਲ ਹੀਰ ਸਮੈਤ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਗਾਇਕ ਅਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਇਕ ਦੀਵੇਂ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਲੋਅ ਵਾਂਗ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਿਆ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖ਼ਕ 'ਕਾਕਾ ਜੀ' ਅਤੇ 'ਜੁਦਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ , ਸੰਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਪਣਾ ਪਰਵਾਜ਼ ਘੇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਲਾਹੌਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਯਾਤਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਉਨਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ
'ਕੰਗਨੀ' (2017) , 'ਪੱਕ ਠੱਕ' (2018) , 'ਫੋਰਡ ਬਾਪੂ ਦਾ' (ਜੌਰਡਨ ਸੰਧੂ ), ਡੈੱਡ ਐਂਡ / 'ਪਾਰਨੋਟ' (ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ), 'ਵਾਕਾ' / ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ (ਅਮਰ ਸੈਂਬੀ) , 'ਗੱਲ' (ਟਾਈਗਰ), 'ਗੱਬਰੂ' ( ਕਮਲ ਹੀਰ) , 'ਘੁੰਗਰੂ' ( ਗੁਰਤੇਜ ਤੇਜਾ) 'ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ' (ਏਕਮ ਚੰਦੋਲੀ ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ"
ਓਧਰ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ, ਜਿੰਨਾਂ ਇਸੇ ਸਬੰਧਤ ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸਾਂਝਿਆ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ "ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ੍ਹ ਇਕ ਬੇਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਗਾਂ।"
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