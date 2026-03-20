ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ 'ਕਾਜੂ' ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਜਾਣੋ ਅਸਲੀ ਨਾਮ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀਡੀਓ

ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ 'ਕਾਜੂ' ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਜਾਣੋ ਅਸਲੀ ਨਾਮ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀਡੀਓ
ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 20, 2026 at 9:47 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਹਰਸ਼ ਲਿੰਬਾਚੀਆ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਐਕਟਿਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ 'ਗੋਲਾ' (ਲਕਸ਼ ਸਿੰਘ ਲਿੰਬਾਚੀਆ) ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ 'ਕਾਜੂ' ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
'ਕਾਜੂ' ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਨਾਮ
ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਯੂਟਿਊਬ-ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਲਾਗ 19 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਜੂ ਦੇ ਫੇਸ ਰਿਵੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਜੂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿੰਬਾਚੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਕ ਨੇਮ ਕਾਜੂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮਕਰਨ 28 ਜਨਵਰੀ,2026 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ- ਕਾਜੂ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਗਿਆ?
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਜੂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਲਾਗ ਨੂੰ 2.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਕਾਜੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਵਰਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ਕਾਜੂ ਹਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ਕਾਜੂ 100 ਫੀਸਦੀ ਗੋਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 1.8 ਮਿਲੀਅਮ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਣ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਗੋਲਾ ਯਾਨੀ ਲਕਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਸਬੰਰ, 2026 ਨੂੰ ਕਾਜੂ ਯਾਨੀ ਯਸ਼ਵੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।