ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਗਾਣੇ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ

ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ 'ਬਰੋਟਾ' ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Published : December 1, 2025 at 10:59 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੀ ਕਦੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਹੈ...ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦਾ 10ਵਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਾਣਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯੂਟਿਊਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਚਾਰਟ ਉਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਛਾਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਬਰੋਟਾ' ਵੀਡੀਓ ਨੇ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਗਾਇਕ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਗੀਤ 'ਬਰੋਟਾ' ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਿੱਧੂ ਦੇ 'ਬਰੋਟਾ' ਗਾਣੇ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "20 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ...ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਭਾਵੁਕ ਹਾਂ।"

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ

29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀ।

