ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਉਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਹਾ-ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ...
ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੀਤਕਾਰ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : February 17, 2026 at 10:36 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਗੀਤਕਾਰ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੀਤਕਾਰ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਅਤੇ 'ਵਨ ਡਿਜੀਟਲ' ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬੀਰ ਮੋਮਿਨ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਸੀਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੀਤਕਾਰ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਉਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਬੰਟੀ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਭਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 4 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਸਤ 2020 ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬੈਕਡੇਟ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ? ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਲਈਏ ਵਨ ਡਿਜੀਟਲ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਨ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਸੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬੀਰ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2025 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਦੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ? ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੰਟੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੁੱਭ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੰਗਣ। ਸ਼ੁੱਭ ਨੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੱਸੇ? ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਜਾੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਅੰਤ ਉਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਿੱਧੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਆਓ, ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬੀਰ ਮੋਮਿਨ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਉਤੇ ਹੁਣ ਗੀਤਕਾਰ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਉਤੇ ਕੁੱਝ ਚੈਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
