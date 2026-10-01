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ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਟੂਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗਾ।

ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ
ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ (Pic Credit: Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 1, 2026 at 10:45 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਟੂਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 3D ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ '295' ਗਾਣੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸਥੇਟਿਕਸ (prosthetics) ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਡਬਲ (body double) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਲਗਭਗ 100 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਬੋਹੇਮੀਆ, ਸੰਨੀ ਮਾਲਟਨ ਆਦਿ) ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਅਣ-ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਗਾਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੂਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ

  • 09 ਅਕਤੂਬਰ: Scotiabank Arena, ਟੋਰਾਂਟੋ (ਕੈਨੇਡਾ)
  • 15 ਅਕਤੂਬਰ: Rogers Arena, ਵੈਨਕੂਵਰ (ਕੈਨੇਡਾ)
  • 19 ਅਕਤੂਬਰ: Scotiabank Saddledome, ਕੈਲਗਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ)
  • 23 ਅਕਤੂਬਰ: UBS Arena, ਨਿਊਯਾਰਕ (ਅਮਰੀਕਾ)
  • 30 ਅਕਤੂਬਰ: Fort Bend Epicentre, ਹਿਊਸਟਨ (ਅਮਰੀਕਾ)
  • 06 ਨਵੰਬਰ: Oakland Arena, ਓਕਲੈਂਡ (ਅਮਰੀਕਾ)

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਸਟਾਰ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ '295' ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਈਮੇਲ (info@sidhumoosewala.net) 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ 'Ghostface Killah' ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

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ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਟੂਰ
ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ
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