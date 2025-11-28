ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ 'ਯਮਲਾ', ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ

ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ 'ਯਮਲਾ', ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ
ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਯਮਲਾ' ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : November 28, 2025 at 11:22 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ "ਯਮਲਾ" ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਿਲਮ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ
ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ "ਯਮਲਾ" ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 'ਗੋਲਡ ਬ੍ਰਿਜ ਫਿਲਮਜ਼ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਬੇਲੀ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵੰਡ ਪੈਨੋਰਮਾ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਪੰਡਿਤ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਸਫ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਅਤੇ ਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ 27 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਆਰਗਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ।
