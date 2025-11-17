"ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ", ਪਿਤਾ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਧੀ ਅਮਾਨਤ

ETV Bharat / entertainment

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ (Photo: Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 17, 2025 at 3:59 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗਾਇਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਗਾਇਕ ਦੇ ਗੀਤ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ 'ਯਮਲਾ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮਾਂ, ਗਾਇਕ ਦੀ ਧੀ ਅਮਾਨਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪੁੱਜੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਦੀ ਧੀ ਅਮਾਨਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਾਇਕ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਮਾਨਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 'ਗੋਲਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਸੰਗੀਤਮਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਜਾਣੋ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਪੀਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਹੁਣ DiVine ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਛਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਐਪ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ AI ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ

