ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉਤੇ ਛਾਇਆ
ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਕਿਸ ਕਿਸਕੋ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰ 2' ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਗੀਤ ਬਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਗਾਇਕ ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਧਾ ਚੌਧਰੀ, ਪਾਰੁਲ ਗੁਲਾਟੀ, ਆਇਸ਼ਾ ਖਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਂਸ ਦਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
'ਕਿਸ ਕਿਸਕੋ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰ 2' ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਪਾਰੁਲ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਾਰੁਲ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ 'ਜ਼ੋਰਾਵਰ' ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਡੈਬਿਊ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ 'ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੋ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰ 2' ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪਾਰੁਲ ਗੁਲਾਟੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦਿਨਾਂ, ਰਿਹਰਸਲਾਂ, ਹਾਸੇ, ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰਿਆ ਵੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਉਹੀ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ।"
