ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ, 4.4 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ

ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਗਾਣਾ 'ਆਈਸ ਆਨ ਮੀ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

SIDHU MOOSE WALA
ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ (ETV Bharat Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 28, 2026 at 2:28 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾ ਗਾਣਾ 'ਆਈਸ ਆਨ ਮੀ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਚਾਰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ।

ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਸੰਗੀਤਕ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸੰਗੀਤ 'ਦ ਕਿਡ' ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰੀਣ ਸੰਗੀਤਬਧਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਗੀਤਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੇ ਗਏ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਟ੍ਰੂ ਮੇਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣੇ 'ਬਰੇਟਾ' ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Eyes On Me Song
ਆਈਸ ਆਨ ਮੀ ਰਿਲੀਜ਼ (ETV Bharat Special Arrangement)

ਫਸਟ ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਟੀਜ਼ਰ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਹਤਰੀਣ ਸੰਗੀਤਕ ਸੁਮੇਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 4.4 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੇਬਾਕ ਰਹੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

