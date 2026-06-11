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ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਲੋਕ, ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣੇ ਉਸਦੇ ਕੱਟੜ ਫੈਨ

ਅੱਜ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 33ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ (Pic Credit: Etv Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 11, 2026 at 10:41 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਮਰਹੂਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਚਾਰਟ ਬਸਟਰ ਗਾਣਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਗਾਇਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਜਿਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੱਪ-ਹੌਪ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ (Pic Credit: Special arrangement)

ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਟਰੈਕ "ਸੋ ਹਾਈ" ਸਮੇਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਗੀਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗਾਇਕੀ, ਗੀਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਇਸੇ ਬਹੁ-ਕਲਾ ਸੋਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫਾਲੋਅਰਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਵਕਤੀ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 33ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ

ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰੀ 'ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਣਾਂਮੂਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤਕ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਬਸਟਰ ਗੀਤ ਦਬਦਬੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਇਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ (Pic Credit: Special arrangement)

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦਾਇਰਾ

ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦਾਇਰੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਗਾਣਿਆ ਦੀ ਧਮਕ ਅਪਣਾ ਅਸਰ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਲੱਖਣ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਪਿੰਗ

ਰਿਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਧੁਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਪ ਦਾ ਉਸਦਾ ਸੰਗੀਤਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੂਠੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤਕ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਸਦੇ ਗੀਤਾਂ "ਸੋ ਹਾਈ", "295" ਅਤੇ "ਮੂਸਾ ਜੱਟ" ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਾਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੂਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਅ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ (ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ) ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ, ਟਰੈਕਟਰ, ਪੱਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆ ਤੱਕ ਅਪਣਾ ਲੋਕ-ਜੁੜਾਵ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਓ ਦਾ ਤਿਓ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝ

ਲੰਦਨ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਗਾਇਕ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗਾਇਕੀ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗੀਤਕ ਪਕੜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਰਹੀ।


ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਆਈਕਨ" ਦੀ ਇਮੇਜ

ਨਿਡਰ ਰਵੱਈਆ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਗ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਰਹੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡਅਲ ਅਤੇ ਆਈਕਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ।

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ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 33ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ
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